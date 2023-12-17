كارثة غزة ونهم السلطة لامتلاك الصحف داخل القارة العجوز.. 5 قرارات تاريخية بأوروبا لخلق قواعد إعلام جديدة بعد كوارث 2023

تعد 2023، أحد أسوأ الأعوام التي تمر على مصداقية الإعلام الغربي، وذلك في ظل تفجر العديد من الكوارث داخل العديد من المؤسسات الإعلامية داخل القارة العجوز، وبعد التغطية المنحازة في بداية معركة طوفان الأقصى، وعند البحث وجد أن هناك ظاهرة نهم رجال السياسة لامتلاك الصحف والقنوات وتأثير ذلك على أداء الإعلام، لذلك وبعدد رسم الصورة الواقعية لحال الميديا في أوروبا، كانت تلك الخطوات التاريخية للحفاظ على الإرث الموضوعي للإعلام الغربي حول العالم.

ويسعى القانون الأوروبي الجديد إلى مواجهة سيطرة الدولة على وسائل الإعلام والصحفيين، حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بذل الجهود الرامية إلى تقويض حرية الإعلام، واتفق المفاوضون من المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لدعم التعددية الإعلامية وتعزيز الاستقلال التحريري في غرف الأخبار في اتفاق تم التوصل إليه بعد ظهر الجمعة.

دولة أوروبية يمتلك الساسة 80% من وسائل الإعلام

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن هذا القانون يأتي ردًا على سيطرة الدولة الزاحفة على المؤسسات الإعلامية، وعلى الأخص في المجر، حيث استولى حزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على 80 بالمائة من وسائل الإعلام في البلاد، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، كما تسعى إلى تقييد الحكومات استخدام برامج التجسس للتطفل على الصحفيين، بعد أن أظهرت الفضائح في اليونان وإسبانيا والمجر وأماكن أخرى أن الصحفيين كانوا هدفًا رئيسيًا للأدوات البرمجية المتطفلة.

ولكن القانون يواجه تشكيكًا من العواصم الوطنية وحتى مناطق مثل الأقاليم في ألمانيا، والذي سبق أن حذر من أن المفوضية الأوروبية تتجاوز دورها في تنظيم شؤون الإعلام في دول الاتحاد الأوروبي، كما يترك النص النهائي ثغرات في بعض أجزاءه ويفتقر إلى القوة في أجزاء أخرى، مما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ملموسة ضد التصدعات في حرية الإعلام، وإليك ما يعنيه القانون الجديد للصحفيين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء أوروبا:

لا تتجسس على المراسلين (أو تجسس بشكل أقل)

في أعقاب فضيحة Pegasus التي كشفت أن المراسلين - بما في ذلك في فرنسا وإسبانيا والمجر - كانوا أهدافًا لبرامج التجسس، اقترحت اللجنة في الأصل منع الحكومات من ملاحقة الصحفيين للوصول إلى مصادرهم عن طريق نشر برامج تجسس على هواتفهم، ما لم يكن ذلك ضروريًا للتحقيق في جرائم خطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر، ولكن العواصم الوطنية، بقيادة باريس، دفعت من أجل اقتطاع أكبر في شكل لغة جديدة تؤكد على أن الحظر يجب أن يكون دون المساس بمسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي.

وانتقد المدافعون عن حرية الصحافة والجمعيات التجارية هذه الاقتراحات، معتبرين أنها مجرد شيكات على بياض للتجسس متى شئت، وقد توصل المفاوضون إلى صياغة جديدة في الاتفاق النهائي تنص على أن المادة يجب أن "تحترم" الاتفاقية، ومسؤوليات الدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات، وأي أعمال تؤدي إلى اعتقال الصحفيين يجب أن تكون المصادر مبررة بشكل واضح وتخضع للحصول على إذن مسبق من القاضي، وكذلك الأمر بالنسبة لنشر برامج التجسس، التي يمكن استخدامها الآن للتحقيق في قائمة أوسع من الجرائم، ولكن فقط إذا ثبت أن التدابير الأخرى غير كافية، وسيذكر الجزء غير الملزم من القانون (الحفلات) أيضًا أنه لا ينبغي للحكومات استخدام البائعين الخاصين لنشر برامج التجسس.

إبقاء السياسيين خارج غرف الأخبار

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على غرف الأخبار آمنة من التدخل السياسي، بما في ذلك هيئات البث العامة، فهو يضع بعض القواعد لاختيار فريق الإدارة وفصله وللتمويل الذي يجب أن يكون "مستدامًا ويمكن التنبؤ به"، فكل ذلك للتأكد من أنهم ليسوا تحت رحمة التقليب السياسي، وسوف تخضع إعلانات الدولة لتدقيق أقوى، مع التزام جديد بتوزيع هذه الأموال العامة على عدد وافر من وسائل الإعلام، بطريقة مفتوحة وغير تمييزية.

وصرح نائب رئيس المفوضية فيرا جوروفا سابقًا لصحيفة POLITICO في مقابلة، قائلا إن الاتجاه برمته في المجر والذي يؤدي إلى احتكار المعلومات هو أمر لا نريد أن يحدث في أي مكان آخر، مضيفًا أن الفرق بين دعم وسائل الإعلام اقتصاديًا بطريقة شفافة ووسائل الإعلام الفاسدة في فطريق الخفية كبير، ويجب على جميع شركات الإعلام أيضًا أن تكون شفافة بشأن ملكيتها، بما في ذلك أي علاقات مع السلطة السياسية، والكشف عن تلك المعلومات في قاعدة بيانات جديدة.

وقف عمليات الإزالة التعسفية للمحتوى

وسيخلق القانون طبقة جديدة من الحماية من القرارات التعسفية التي تتخذها المنصات الكبيرة على الإنترنت، حيث سيتعين على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Instagram أو X (المعروف سابقًا باسم Twitter) الانتظار لمدة 24 ساعة لإزالة منشور من قبل موفري الوسائط المعلنين الذين قد ينتهكون قواعد المنصات، ويحتاج عمالقة التكنولوجيا أيضًا إلى منح وسائل الإعلام فرصة للطعن في القرارات، وللحصول على هذه المعاملة الخاصة، سيتعين على شركات الإعلام التقدم بطلب إلى المنصات وإثبات استقلالها التحريري عن أي سلطة سياسية، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية، وسيحتاجون أيضًا إلى تقديم تفاصيل الاتصال.

وقد مارس معارضو الآلية، بما في ذلك المنصات نفسها ونشطاء المعلومات المضللة، ضغوطًا شديدة ضد هذه المقالة، زاعمين أن الالتزام لمدة 24 ساعة سيسمح للأخبار المزيفة من الجهات المارقة بالانتشار دون منازع، لفترة كافية لـ ضررًا يمكن أن يحدث، وسوف يتعارض مع قواعد الإشراف على المحتوى الجديدة للكتلة، وهي قانون الخدمات الرقمية.

حماية الوسائط الصغيرة من اللاعبين الكبار

وكذلك سيُطلب من الدول الأعضاء وضع إجراءات في القانون الوطني للتحقق من عمليات دمج وسائل الإعلام التي قد يكون لها تأثير على التعددية والاستقلال، وسيتعين على السلطة الوطنية المسؤولة عن التقييم أيضًا إرسال مسودة رأيها إلى المجلس المنشأ حديثًا والمكلف بالإشراف على تطبيق قواعد وسائل الإعلام، وسيُسمح لكل من مجلس الإدارة والمفوضية بالنظر في عملية الدمج بمبادرة منهما.

وقد انتقد بعض المشرعين الحل لعدم وجود أسنان، وأضاف: "الرسائل القلقة للغاية من بروكسل لن تجعل أوربان يتخلى عن سيطرته على قطاع الإعلام المجري"، وحث دانييل فرويند، عضو حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، في ذلك الوقت.

طريق طويل للتنفيذ

وسيبدأ تطبيق معظم اللائحة بعد 15 شهرًا من دخولها حيز التنفيذ، فعلى الرغم من أن القانون لا يتضمن غرامات، إلا أنه قد يأتي بتكلفة كبيرة بالنسبة لعواصم الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في ممارسة اللعبة، حسبما ذكر جوروفا يوم الجمعة، ملمحا إلى إجراءات الانتهاك، ويمكن للمفوضية أن تلجأ إلى الدول الأعضاء أمام محكمة العدل إذا فشلت في الالتزام بالقواعد الجديدة، مما يعرضها لعقوبات شديدة.

وأكدت أيضًا أن المحكمة الوطنية ستلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة الحقوق والواجبات الجديدة التي أدخلها القانون، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بمراقبة الصحفيين.