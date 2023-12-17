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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبوه لا يستسلمون.. تعليق مثير من نجم فلومينيسي البرازيلي قبل لقاء الأهلي

صدى البلد

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات كينو نجم فريق فلومينيسي البرازيلي قبل لقاءه مع الاهلي في نصف كاس العالم للأندية والمقرر إقامته مساء غدا في جدة.

ونقل شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، جانب من تصريحات كيمو قال فيها :" كينو لاعب فلومينينسي البرازيلي:
الأهلي المصري فريق تنافسي لعبت ضده مرتان، لديه لاعبين شرسين لا يستسلمون، وخطير للغاية في الهجمات المرتدة، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا كي نتأهل للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته القادمة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء غد الإثنين، 18 من ديسمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

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