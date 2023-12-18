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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صلح ولم شمل .. أول قرار من شيرين بعد اطلاقها وسر حفل الرياض

صدى البلد

قررت شيرين بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب في إنهاء الخلافات العائلية التي حدثت بعد عودتها مرة اخرى لحسام، وتعمل خلال الأيام الماضية على الصلح مع شقيقها محمد ووالدتها.


 

شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.


 

وشهدت العاصمة السعودية “الرياض” خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلى القاهرة مع فريق عملها.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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