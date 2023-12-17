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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات نارية من الأهلي بشأن إيقاف موديست مباراتين.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن الاعلامي محمد فاروق تقدم النادي الاهلي التماس بسبب عقوبة موديست بعد طرده في مباراه اتحاد جدة .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي يقدّم التماسا بشكل رسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على إيقاف موديست مباراتين، وطالب بإعادة النظر في العقوبة لأن الحالة لا تستدعي الطرد المباشر ".


اعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق ، عن قرار الفيفا بايقاف موديست مباراتين بعد طرده من مباراه اتحاد جده .

وكتب همام من خلال حسابه فيس بوك :" 🔔 | فيفا يُخطر الأهلي بإيقاف موديست لمده مباراتين بعد طرده أمام اتحاد جدة 🟥 .. ليغيب عن باقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابلهدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.
 

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهماعلي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

 

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطةبعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأسالعالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، وخلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .

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