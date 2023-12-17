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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم تيموثي شالاميه «Wonka» يحقق انطلاقة قوية في دور العرض العالمية

صدى البلد

تصدر فيلم تيموثي شالاميه الجديد Wonka قائمة إيرادات البوكس أوفيس الأمريكي خلال يومين من انطلاقة عرضه عالميا، بعد انطلاق تصويره عام 2021.

 

 

حقق فيلم Wonka إيرادات في البوكس أوفيس بلغت حوالي 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكسب بنهاية عطلة الأسبوع الحالية حوالي 35 مليون دولار، فيما بلغت أرقامه في عالميا حوالي 58 مليون دولار.

 

بلغت ميزانية فيلم Wonka 125 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالإنتاجات السينمائية مؤخرا، إلى جانب أموال الحملة التسويقية التي يتصدرها بطل الفيلم تيموثي شالاميه وتستمر لمدة شهر. 

 

 

تدور أحداث فيلم Wonka حول أحلام الشاب ويلي ونكا الفقير، الذي يتمنى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بصناعة الشوكولاتة، ويديرها مجموعة من التجار الجشعين. 

ويعد Wonka هو إعادة إصدار لفيلم جوني ديب الشهير Charlie and the Chocolate Factory  الذي صدر عام 2005، ولكن ظهرت فيه الشخصية الرئيسية بعد تحقيق النجاح والتقدم من العمر. 

 

 

يشارك في بطولة فيلم Wonka إلى جانب تيموثي شالاميه، كل من هيو جرانت، وسالي هوكينز، ومات لوكاس، وروان أتكينسون، وأوليفيا كولمان، وغيرهم. 

ظهر تيموثي شالاميه في بوسترات الفيلم بزي تشارلي صاحب مصنع الشوكولاتة الشهير وقبعته المألوفة، وهو العمل الذي يستند في قصته على كتابة للأطفال اسمه "تشارلي ومصنع الشوكولاتة". 

 

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