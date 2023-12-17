أسامة عرابي: كهربا وتاو والشحات قادرين على تهديد فلومينينسي وعاشور استعاد مستواه

أكد أسامة عرابي نجم كرة القدم المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يملك مستويات رائعة خلال المرحلة الحالية على مستوي الهجوم، موضحا أن الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات قادرين على التألق أمام فلومينينسي البرازيلي وتهديد مرماه في المباراة المقبلة بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال أسامة عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كهربا وتاو والشحات قادرين على تهديد فلومينينسي ، وأري أن كولر سيلعب بنفس التشكيل الذي واجه به اتحاد جدة فى هذا اللقاء، وسيظهر بصورة مميزة أمام الفريق البرازيلي وقادر على التأهل للمباراة النهائية.

وأضاف:" إمام عاشور مستواه رائع واستعاد مستواه خلال الفترة الأخيرة، وظهر بصورة رائعة أمام اتحاد جدة السعودي، لذلك هو قادر على التألق خلال المرحلة المقبلة وقيادة الوسط.