مفيدة شيحة تكشف الأضرار النفسية الناتجة عن تعديل الصور ببرامج الذكاء الاصطناعي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة في برنامجها اليوم للحديث عن الأضرار النفسية التي يسببها تعديل الصور ببرامج الذكاء الاصطناعي.



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن هناك اضرار نفسية يسببها تعديل الصور ببرامج الذكاء الاصطناعي، متابعة أن الفلتر في الهواتف شيء في غاية الابهار، وهناك بعض من الفلاتر تخلي الواحد كأنه عامل عملية تجميل.

وأضافت مفيدة شيحة، أن استخدم الفلاتر من خلال الذكاء الاصطناعي عامل بلاوي، والناس اللي بتصدق نفسها تحتاج للذهاب فورا وحالا للطبيب النفسي لانه اضطراب نفسي ، وهم يعانون من عدم الثقة في النفس وعدم قبول الذات.

