الصرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة .. والحزب الحاكم يستعد لتأمين فترة ولاية أخرى

أدلى الصرب بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات مبكرة ينظر إليها على أنها محاولة من الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي الشعبوي لضمان فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، بعد أن هزت حادثتا إطلاق نار جماعي شعبيته.

قال منظمو استطلاعات الرأي CeSID-IPSOS أن نسبة المشاركة بحلول الساعة الثانية بعد الظهر. (1300 بتوقيت جرينتش) بلغ 32.3%، ارتفاعا من 30.4% في الوقت نفسه في انتخابات أبريل 2022.

ويتنافس اجمالى 18 حزبا وتحالفا للحصول على تأييد الناخبين البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة للحصول على 250 مقعدا فى البرلمان. والحد الأدنى لدخول البرلمان هو 3% من الأصوات. وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي محظورة بموجب القانون، فمن المتوقع صدور النتائج غير الرسمية الأولى من مراكز الاقتراع بناءً على مراقبة العد في عينة من مراكز الاقتراع على مستوى البلاد بعد الساعة التاسعة مساءً. (2000 بتوقيت جرينتش).

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات بالولاية النتائج الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وأدى حادثا إطلاق نار جماعي في مايو/أيار، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم تسعة طلاب في المدارس الابتدائية، إلى احتجاجات هزت قبضة فوتشيتش وقبضة الحزب الوطني الاشتراكي على السلطة منذ عقد من الزمن. وتفاقمت المعارضة بسبب ارتفاع التضخم، الذي بلغ 8% في نوفمبر.

كما تتهم أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان فوتشيتش وحزب SNS برشوة الناخبين وخنق الحريات الإعلامية والعنف ضد المعارضين والفساد والعلاقات مع الجريمة المنظمة. وينفي فوتشيتش وحلفاؤه هذه الاتهامات.

وأفاد منظمو استطلاعات الرأي CeSID وIPSOS، اللذان يراقبان بشكل مشترك تصويت يوم الأحد، عن حدوث مخالفات بما في ذلك الوصول المنظم للناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتصوير بطاقات الاقتراع، والأخطاء الإجرائية.