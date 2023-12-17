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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندس

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد،  لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتهم لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة، عددا من المشروعات التنموية و الخدمية التي جرت ببورسعيد خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة للتنمية،  ونقطة انطلاق كبرى المشروعات القومية،  مشيرا أن المحافظة أصبحت إحدى المدن النموذجية،  و شهدت تطورا انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ومن المقرر أن تشمل زيارة لجنة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية،  تفقد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء و السلامة العامة بالديوان العام،  فضلا عن تفقد اصطفاف معدات المحافظة داخل جراجات الأحياء للتأكد من كفاءتها و جاهزيتها لإدارة الأزمات.

بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطن الشبكة الوطنية الموحدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قاطرة للتنمية مشروع الشبكة الوطنية

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