بعد اشتباك عنيف.. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على أجزاء من مدينة خانيونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خانيونس التابع لحماس و”البنية التحتية الإرهابية”.

وشهدت مدينة خانيونس قتالاً عنيفًا على الأرض وغارات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث وردت أنباء عن مقتل العشرات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا السكان يوم الخميس إلى الانتقال من أجزاء من خان يونس إلى ملاجئ النازحين “لضمان السلامة”، ولكن مع تعطل الاتصالات بسبب القتال، ليس من الواضح مدى انتشار الرسائل.