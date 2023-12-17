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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الله اللبناني: استهدفنا جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مستوطنة إيفن مناحم

كما ذكر حزب الله في السياق ذاته، أنه استهدف مقر قيادة للاحتلال قرب مستوطنة إيفن مناحم.

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