حزب الله اللبناني: استهدفنا جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مستوطنة إيفن مناحم

كما ذكر حزب الله في السياق ذاته، أنه استهدف مقر قيادة للاحتلال قرب مستوطنة إيفن مناحم.