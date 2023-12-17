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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. شركات الغرب تتكبد خسائر تتجاوز 103 مليارات دولار

شركات الغرب تتكبد
شركات الغرب تتكبد خسائر تتجاوز 103 مليارات دولار

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة السوق الروسية بعد بدء الحرب تكبدت خسائر مالية بلغت أكثر من 103 مليارات دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمكن من تحويل الوضع لصالحه، حيث حول الفشل المتوقع إلى مخطط للتخصيب”.

وحسب “نيويورك تايمز”، كان من المفترض أن رحيل الشركات الأجنبية من شأنه أن «يخنق الاقتصاد الروسي»، لكن الكرملين «كانت لديه خطط أخرى» فحول مقاطعة الشركات الغربية إلى «حظ للدولة»، أي الدول المادية.

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وفي وقت سابق، تحدث بوتين نفسه عن نتائج عام 2023 في الاقتصاد الروسي، وأكد أن أولئك الذين اعتقدوا أن كل شيء في البلاد سوف ينهار، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة.

روسيا الشركات الأجنبية الاقتصاد الروسي

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