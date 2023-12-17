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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: كذب الأطفال نتاج اضطرابات نفسية وتربية خطأ

تربية الاطفال
تربية الاطفال

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه وفق الدراسات الحديثة، أن الكذب عند الطفل لا ينبع إلا من الاضطراب النفسى، سواء تربية خاطئة أو من يقوم بتربيته يكذب، أو خوف من قول الحقيقية أو تنمر به، لافتا إلى أن تعود الطفل على الكذب نابع من مواقف سببها الأسرة والمجتمع.

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أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "لو تم عقاب الطفل قد يؤدى هذا الأمر إلى زيادة الكذب فى نفس الطفل وتوطينه به، وبالتالى لابد من البحث فى الأسباب التى أدت بالطفل إلى الكذب، وبعدها يتم علاجها وبث الثقة فى الطفل لكى لا يكذب، ولما يصدق فى الحديث لا نعاقبه، ونشجعه على قول الصدق".

وأشار إلى أن الكذب كارثة كبيرة هو باب المعاصى والذنوب، وقد نهى عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "عليْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالا عن حكم الكذب أثناء الهزار مع الأصدقاء ، فيقول السائل : هل يجوز الكذب من باب المزاح حتى ولو على سبيل الدعابة ؟


هل يجوز الكذب من باب المزاح؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن الكذب أثناء الهزار مع الأصدقاء حرام شرعا ، وعلى ذلك ، فلا يجوز للمسلم الكذب أثناء المزاح حتى ولو على سبيل الدعابة والفكاهة.

وحذر الشرع الشريف ، من الكذب من أجل إضحاك الناس على أحد الأشخاص ، لأن الكذب محرم ، وإضحاك الناس بالكذب يعد أشد تحريما.

واستشهدت دار الإفتاء ، بما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!» رواه الإمام الترمذي في "سننه".


سنة النبي في المزاح

ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن النَّاسِ خُلُقًا، وكان لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ. متفق عليه، النُّغَيْرُ بالتصغير: طائر صغير يُشبه العصفور؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 584، ط. المكتبة السلفية): [وفيه جوازُ الممازحة، وتكرير المزحِ، وأنَّها إباحة سُنَّةٍ لا رخصةٌ، وأنَّ ممازحة الصّبيّ الذي لم يُميِّز جائزةٌ، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح] اهـ.

الكذب عند الطفل هل يجوز الكذب من باب المزاح سنة النبي في المزاح

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