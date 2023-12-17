نصائح مهمة للحصول على درجات عالية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، تقترب مع حلول شهر يناير، حيث يستعد طلاب المدارس والجامعات لـ امتحانات نصف العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وإذا كنت طالبا في المدارس او الجامعة ، وفي انتظار امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 ؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي .

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكد أنه ما زال هناك وقت كافٍ لطلاب الجامعات والمدارس لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

ليلة الامتحان



قدم الخبير التربوي عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان، وشملت:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة.

2_البعد عن التوتر والقلق.

3_ مراجعة المادة الدراسية.

4_التسميع الشفوي والتحريري.

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح.

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر.

7_ عدم الافراط في المنبهات.

8_اخذ وقت كاف من الراحة.

وأشار إلى أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال؛ هي: