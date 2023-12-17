إصابة مفاجئة لنجم بيراميدز وغيابه عن الملاعب 4 أسابيع |تفاصيل

كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ٣ و٤ أسابيع كاملة.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الشناوي تعرض لإصابة في الضلوع خلال التدريب الذي جرى بالأمس في ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور في إحدى المستشفيات والتي أكدت إصابة الشناوي بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٤ أسابيع.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.