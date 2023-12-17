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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح أول الحاضرين.. بدء عزاء زوجة المونولوجست فيصل خورشيد

فيصل خورشيد
فيصل خورشيد

بدأ عزاء زوجة المونولوجست فيصل خورشيد، منذ قليل، والتي رحلت عن عالمنا، يوم الجمعة الماضي، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وكان الفنانين مدحت صالح ومراد مكرم وخالد محمود، أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء في زوجة المونولوجست فيصل خورشيد.

وفاة زوجة فيصل خورشيد

أعلن الفنان الكوميدي والمونولوجست فيصل خورشيد وفاة زوجته؛ بعدما تعرضت لأزمة صحية. 

وكتب فيصل خورشيد موعد ومكان الجنازة، قائلا: "زوجتي فى ذمة الله.. ربنا يرحمك يا أمال.. صلاة الجنازة من مستشفى هليوبوليس.. والمدافن أول طريق السويس".

فيصل خورشيد، هو فنان ومونولوجست مصري، شارك بالتمثيل في عدة مسلسلات وأفلام سينمائية، منها فيلم الإمبراطور عام 1990، وفوازير ألف ليلة وليلة، مسلسل الدخول في الممنوع، المال والبنون، سر الأرض، وغيرها. 

وجه الفنان والمونولوجست فيصل خورشيد، الشكر لنقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بشأن وقف 19 من مؤدي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومسلم وآخرين.

وأضاف فيصل خورشيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك قوى شر تحارب في مصر عسكريا واقتصاديا ومعنويا ودينيا وفنيا وثقافيا، وبالتالي يوجد حرب فنية على مصر، وإذا غابت الكيانات الشرعية والرسمية عن الوجود تظهر الكائنات العشوائية.

فيصل خورشيد عزاء زوجة المنولوجيست فيصل خورشيد

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