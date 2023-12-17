إرشادات لتقوية الذاكرة| نصائح مهمة للحصول عل درجات عالية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

نصائح مهمة للحصول عل درجات عالية في امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024.. ارشادات لتقوية الذاكرة





امتحانات الفصل الدراسي 2024، تقترب مع حلول شهر يناير؛ حيث يستعد طلاب المدارس والجامعات لامتحانات نصف نهاية العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وإذا كنت طالبا في المدارس او الجامعة ، وفي انتظار امتحانات الفصل الدراسى الاول 2023 المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي .



قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية .



وأكد ،خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الجامعات والمدارس لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

ليلة الامتحان

قدم الخبير التربوى عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الافراط في المنبهات

8_اخذ وقت كافي من الراحة



وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.



ومن جانبه قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعات تستعد الآن لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأضافت خضر خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية أثناء فترة الامتحانات، لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف .



وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق الي أي اخبار سلبية ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس، مشددة على الحضور بالمدارس.

وأوضحت ، أن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبير خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضافت ، انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .



أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي والخبير التربوي بجامعة عين شمس، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها المكتبات امام الجامعات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهى بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة لذلك يجب تغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ المخلصات للطلاب لمجابهة هذه الظاهرة .

وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد لابد من شن حملات على هذه المكتبات لضمان بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء على سبوبة المراجعات النهائية.

وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن المراجعات النهائية تعتبر مسكن للطلاب يضمر عقل الطالب دون الالتفات إلى الكتاب الجامعى، موضحا أن الجامعات المصرية اتخذت عدة خطوات جذابة لمنع الطلاب شراء هذه المراجعات التي تقتصر علي القليل من المنهج.





وقال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة أنه أثناء فترة الامتحانات يجب أن تحرص الأمهات على أن تقدم لأبنائها الغذاء الصحي المفيد الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من القدرة على الاستذكار بشكل جيد .



وأكد الدكتور خالد أبو شنب ،إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وحذر أستاذ المناعة ، من تناول كميات كبيرة من الكافيين، حيث يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلى أن الكافيين يساعد على السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الامتحان أو المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وقدم الدكتور خالد أبو شنب ،خلال تصريحاته لصدي البلد ، أطعمة لتقوية الذاكرة في الامتحانات وتزيد التركيز أثناء المذاكرة.

الشكولاتة الداكنة

تعزز الشكولاتة الداكنة من تدفق الدم بالمُخ، وهو ما يجعلها في مقدمة الأغذية المهمة التي تساعد على التركيز وتقوّي الذاكرة، وينصح خبراء التغذية بإضافة الشكولاتة الداكنة لوجباتنا بشكل يومي من أجل تعزيز قدرة المُخ على أداء مهامه، وينصحون بتناولها في أثناء فترة الامتحانات دون إفراط.

سمك السلمون

سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الهيستامين، ولهذا يجب الحرص على تناول سمك السلمون لتقوية الذاكرة بشكل أفضل قبل الامتحانات.



الباذنجان

الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

البنجر.. محارب الزهايمر

حسب أبحاث أمريكية فإن البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد كبيرة بخصوص تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر، وذكرت الأبحاث أن إدخال البنجر في الأنظمة الغذائية بشكل يومي يعزز من القدرة على التركيز، وهو ما ينصح به الأطباء الطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.

التفاح

التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد، حيث إنه يساعد على تحسين عمل الناقلات العصبية في الدماغ مما يقوي الذاكرة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك، ومن أهم المكسرات التي يجب تناولها لزيادة التركيز في الدراسة اللوز والبندق والكاجو وعين الجمل.

البيض

تناول البيض على وجبة الإفطار يساعد على زيادة التركيز، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب6 و ب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز، حيث إن فيتامين ب12 يدخل في تركيب المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ، إضافة إلى الكولين والذي يعتبر من النواقل العصبية التي تساعد على تعزيز الذاكرة وتقويتها.