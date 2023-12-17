تنفيذ فعاليات اليوم الأول من برنامج «ريادة الأعمال» بمدينة الغردقة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات اليوم الأول من التدريب العاشر من البرنامج التدريبي "ريادة الأعمال"، بمقر نادى الغردقة الرياضي بمدينة الغردقة .

يتضمن البرنامج، تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، إضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

تستمر التدريبات بمدينة الغردقة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث تستهدف 400 سيدة على إدارة مشروعاتهن، وذلك من خلال مدربين متخصصين في مجال ريادة الأعمال.