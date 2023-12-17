الأهلي في المونديال| القنصل المصري بجدة يحضر مران الفريق

سانَدَ القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحضور مرانه الختامي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص القنصل المصري في جدة، على حضور المران الختامي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية ف مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، رفقة محمود الخطيب، وفي وجود حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.

ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية» على استاد الجوهرة بمدينة جدة.