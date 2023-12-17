اليوم العالمي للغة العربية .. كيف انهارت أم اللغات في المجتمع وما هي أسباب عزوف الطلاب عنها| خبراء التعليم يقدمون الحلول

خبراء التعليم:

عدم الدقة في اختيار نصوص للقراءة من اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية

الأغاني الشعبية من اسباب عوف الطلاب عن اللغة العربية

وزارة التربية والتعليم بدءت في إجراء اختبارات تشخيصية للكشف عن صعوبات القراءة والكتابة لدى التلاميذ

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للغة العربية، يوم 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال به في هذا اليوم، لكونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة قرار بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة، اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

اليوم العالمي للغة العربية

وكانت صاحبة الاقتراح المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ليصدر قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1973، باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

ولكن تهاوت اللغة العربية بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشكل كبير وملحوظ، واصبح الشباب وافراد المجتمع الآن غير قادرين على التحدث باللغة العربية ولا قادرين على تذوق مفرداتها ومعانيها وفنونها، على الرغم بأن الدستور المصرى ينص على الحفاظ على اللغة الأم والتي هي اللغة العربية، حيث أن شباب اليوم تميل إلي استعمال والاعتماد على اللغات الأجنبية كالإنجليزية، قائلآ انها لغة العلم والتكنولوجيا والأبحاث، وحتى فى الأحاديث الدارجة.

اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية

ويعرض الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية يرجع إلي مجموعة من الأسباب اولها هي أن المناهج في السابق كانت تعتمد على الحفظ والتلقين وأن ها الأمر عمل على أهمال الطالب اللغة حيث انه لم يكن مضطرا للاهتمام باللغة العربية من أجل إتقان المحتوى.

واضاف حجازي أن من اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية هو عدم الدقة في اختيار نصوص للقراءة لتكون متناسبة مع ميول واهتمامات الطلاب ولديها القدرة على استثارة انتباههم، بإضافة الى عدم اتباع أساليب وطرق تدريس عصرية في تدريس القواعد النحوية وعدم الاهتمام بممارسة هذه القواعد في الأنشطة الدراسية الأخرى والمواد الدراسية المختلفة حتي تكون اللغة العربية حياه داخل البيئة التعليمية.

وأكمل أن عدم الاهتمام بالجانب الوجداني الذي ينمي اتجاهات الطلاب الإيجابية نحو اللغة العربية والتركيز فقط على الجانب المعرفي وحفظ القواعد، وعدم الاهتمام بالوصول إلى المستويات المعرفية العليا كالتطبيق والتحليل والتركيب أثناء تدريس مواد اللغة العربية والوقوف عند الحدود الدنيا من المستويات المعرفية، كانوا من اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية.

واشار أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية ذلك سائدا في المناهج القديمة ولكن المناهج المطورة حرصت على التخلص من هذه الأسباب.

والفت الدكتور عاصم حجازي، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على معالجة اسباب انخفاض مستوى الطلاب في اللغة العربية والذي كان سائدا في المناهج القديمة وأن المناهج المطورة حرصت على التخلص من هذه الأسباب وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في إجراء اختبارات تشخيصية للكشف عن صعوبات القراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع الخطط العلاجية اللازمة بالإضافة إلى تطوير المناهج واختيار موضوعات جاذبة وطرق تدريس أكثر فعالية وتشويقا وهو ما يسهم بشكل كبير في جذب اهتمام الطلاب نحو اللغة العربية باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق التفوق في شتى المواد الدراسية.

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن إن اللغة العربية تعانى حالياً قصوراً وعدم اهتمام، فهى بعيدة عن الحياة اليومية ولغة الفنون ولغة رجل الشارع العادى ودور العلم، مشيرآ إلي أن الأغاني الشعبية وعزوف الطلاب عن القراءة من أسباب معانة اللغة العربية.

واضاف أن منهج اللغة العربية قائم على معاير ومنها أن تكون هناك قصة تاريحية أو قصة لأبطال مصر أو قصة تمثل قيمة اخلاقية حتى تساعد الطالب علي استمرارية القراءة وأن تجعله يمتلك مهارات القراءة إضافة إلى مساعدة وتذوق اللغة العربية وتثير ثقافته اللغوية وأن تجعله يرغب فى البحث عن قصص أخرى، لذلك فإن دور الأسرة المصرية غرز حب الوطن في أبنائهم منذ الطفولة، بالإضافة إلى دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الاهتمام بالدراسة باللغة العربية في المدارس الأجنبية ووضع اللغة العربية أساسية.