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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي.. وهدفنا الفوز

مروان عطية
مروان عطية

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غد الإثنين على ملعب ‏الجوهرة المشعة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية، فرصة لكتابة تاريخ جديد، من خلال التأهل إلى نهائي البطولة، مشددًا على أن ‏الأهلي يواصل تحضيره القوي للمباراة.‏

وأضاف عطية: دائمًا الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة، قدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة، ‏وأسعدنا جماهيرنا بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وأمامنا فرصة للتاريخ غدًا ‏لن نفرط فيها.‏

وواصل لاعب الأهلي حديثه: واجهنا فريقًا مميزًا في ربع النهائي وهو اتحاد جدة، وغدًا نلعب ‏أمام فلومينينسي، الذي يمثل الكرة البرازيلية المعروفة لدى الجميع والتي تتميز بالمهارة.‏

وأشار إلى أن الأهلي درس فلومينينسي، ونفس الأمر ينطبق على المنافس الذي استعد ‏للأهلي وقام بدراسة الفريق قبل مواجهة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.‏

وأكد مروان عطية أن لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد وهناك تكاتف بين الجميع، وأن هناك ‏هدفًا واحدًا يسعى الأهلي إلى تحقيقه، وهو الفوز ومواصلة مشوار الفريق وطموحاته في البطولة ‏لإسعاد جماهيره.‏

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