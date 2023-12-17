الأهلي في المونديال| مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي.. وهدفنا الفوز

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غد الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فرصة لكتابة تاريخ جديد، من خلال التأهل إلى نهائي البطولة، مشددًا على أن الأهلي يواصل تحضيره القوي للمباراة.
وأضاف عطية: دائمًا الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة، قدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة، وأسعدنا جماهيرنا بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وأمامنا فرصة للتاريخ غدًا لن نفرط فيها.
وواصل لاعب الأهلي حديثه: واجهنا فريقًا مميزًا في ربع النهائي وهو اتحاد جدة، وغدًا نلعب أمام فلومينينسي، الذي يمثل الكرة البرازيلية المعروفة لدى الجميع والتي تتميز بالمهارة.
وأشار إلى أن الأهلي درس فلومينينسي، ونفس الأمر ينطبق على المنافس الذي استعد للأهلي وقام بدراسة الفريق قبل مواجهة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.
وأكد مروان عطية أن لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد وهناك تكاتف بين الجميع، وأن هناك هدفًا واحدًا يسعى الأهلي إلى تحقيقه، وهو الفوز ومواصلة مشوار الفريق وطموحاته في البطولة لإسعاد جماهيره.