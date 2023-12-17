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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميلوني تهاجم رائدة أعمال إيطالية بارزة وتهددها بغرامة طائلة لاتهامها بالتضليل

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، أولئك الذين يكسبون الأموال من ادعاءات خيرية مضللة، في إشارة واضحة إلى عقوبة مكافحة الاحتكار الأخيرة ضد رائدة الاعمال البارزة والمؤثرة على المنصات الاجتماعية في البلاد كيارا فيراجني.

وفرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة قدرها 1.075 مليون يورو (1.17 مليون دولار) على الشركات التي يسيطر عليها فيراجني نتيجة تحقيق في إعلانات مضللة على كعك عيد الميلاد العام الماضي.

وقالت فيراجني، سيدة الأعمال والمؤثرة في عالم الموضة، والتي يتابعها ما يقرب من 30 مليونًا على إنستغرام، إن الغرامة غير عادلة وستستأنفها.

وقالت ميلوني دون أن تذكر فيراجني صراحة: 'النماذج الحقيقية التي يجب اتباعها ليست أصحاب النفوذ الذين يكسبون الكثير من المال من خلال ارتداء الملابس وعرض الحقائب... أو حتى الترويج للكعكات الباهظة الثمن التي تجعل الناس يعتقدون أنهم خيريون'، دون أن تذكر فيراجني صراحة.

كما فرضت هيئة مكافحة الاحتكار غرامة قدرها 420 ألف يورو على شركة بالوكو  وقالت إن المستهلكين تم خداعهم للاعتقاد بأنهم بشراء كعكة يساهمون في جمعية خيرية لسرطان العظام في مستشفى في تورينو وأن فيراجني نفسها تقدم تبرعات.

وقالت الهيئة التنظيمية إن بالوكو دفعت مبلغ 50 ألف يورو لمرة واحدة للمستشفى قبل أشهر من إطلاق كعكة فيراجني، وبالتالي فإن مبيعات المنتج لم يكن لها أي تأثير على التبرعات الخيرية. وقالت بالوكو إنها لا توافق على قرار الهيئة التنظيمية وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الشركات المرتبطة بفيراني لم تقدم أي أموال للمستشفى، على الرغم من تلقيها أكثر من مليون يورو لمبادرة العلامة التجارية والأنشطة الترويجية ذات الصلة.

إعلانات مضللة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

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