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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس قطاع الشرق الأوسط وأوروبا في "جايكا" يشيد بجهود مصر ودعمها لغزة

صدى البلد

  أشاد رئيس قطاع الشرق الأوسط وأوروبا في وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ماتسوناجا هيديكي، بجهود مصر ودعمها لغزة، مؤكدا دعم اليابان وجايكا المستمر لهذه القضية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن المؤتمر الذي عقدته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد لإطلاق التقرير السنوي لعام 2023 ومنصة "حافز" لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

مواجهة العديد من التحديات

وقال هيديكي إن مصر طبقت دائمًا نهجًا مبتكرًا ومبادرات إبداعية لمواجهة العديد من التحديات في السنوات الماضية مع تحسينات كبيرة مثل مبادرة "نوفي"؛ محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة NWFE، بالإضافة إلى دورها الإقليمي المؤثر لدعم الدول المجاورة لها. 

وتقدم هيديكي بالشكر لوزارة التعاون الدولي والوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على تنظيم الحدث وعلى جهودها المستمرة لتعزيز التعاون مع جايكا، مؤكدا أن جايكا مثلت على الدوام شريكا وثيقا لمصر من خلال تقديم القروض السيادية في مختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعي الطاقة والنقل. 

وأضاف أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) قدمت مؤخرا لمصر تمويلًا استثماريًا للقطاع الخاص.. متابعا "تفتخر جايكا دائمًا بدعمها لمصر وبالتزام مصر وتفانيها تجاه التنمية".

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