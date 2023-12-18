الأسبوع الثاني.. فعاليات طبية مجانية للصحفيين بمشاركة معامل NSA وشركة فيتا كير

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن جدول الأسبوع الثاني من برنامج الفعاليات الطبية المجانية بمقر نقابة الصحفيين، التي تُنظم على مدار العام بالتعاون مع شركة إيدام للرعاية الصحية وبحضور العديد من الجهات الطبية من مستشفيات وعيادات متخصصة ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وأسنان وعلاج طبيعي وشركات الأدوية وغيرها.

ويشمل جدول فعاليات هذا الأسبوع جهتين طبيتين:

١- معامل NSA

الموعد: الثلاثاء ١٩ ديسمبر

الخدمات المقدمة:

▪️ تحاليل صورة دم كاملة (١٠٠ حالة)

▪️ قياس سكر عشوائي (١٠٠ حالة)

▪️ قياس ضغط ووزن (عدد مفتوح)

٢- شركة فيتا كير

الموعد: الخميس ٢١ ديسمبر

الخدمات المقدمة:

▪️ قياس وزن واستشارة طبية للتغذية العلاجية

▪️ توزيع عينات من المكملات الغذائية مجاناً

▪️ شروط عامة:

🔻 تقام الفعاليات من ١١ ص حتى ٤:٣٠ عصراً.

🔻 موعد تسجيل الأسماء: من ١١ ص إلى ١ ظهراً.

🔻 شرط السن: الصحفيون، وأسرهم لمن لا يقلوا عن ١٨ سنة.

يتم الإعلان عن جدول الفعاليات أسبوعياً.