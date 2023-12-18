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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تعلن فتح الحجز في رحلة العمرة بالتقسيط بدون فوائد

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تنظيم برنامج رحلة عمرة بالتقسيط بدون فوائد لأعضاء النقابة وأسرهم من الدرجة الأولى.

برنامج العمرة الجديدة على النحو الآتى:


موعد الرحلة مكة المكرمة
5 ليال المدينة المنورة
4 ليال تكلفة الاشتراك 
للصحفى بعد الدعم  
الرباعى الثلاثى الثنائى
من  16 إلى 25 يناير2024 فندق أنجم 5 نجوم بالإفطار فندق الأنصار جولدن


4 نجوم بدون إفطار 32310 35280 41800


- الاشتراك يشمل: الإقامة فى الفنادق الموضحة ،الطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة.
- يتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المسافرين فقط بسداد (50%) نقدًا والباقى على (6) أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش فى حدود مايسمح به.

- تكلفة المرافق فى الغرفة الرباعية (35900 جنيه)، وفى الغرفة الثلاثية(39200جنيه) وفى الغرفة الثنائية (45800) جنيه.
- الأوراق المطلوبة :جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة) من تاريخ الرحلة،عدد (2) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء) ،  استخراج تصريح سفر لمن هم فى سن التجنيد قبل  السفر. 
- أي زيادة إضافية لتذاكر الطيران أو رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أوالمصرية يتحملها المعتمر. 
- فى حالة إلغاء الحجز قبل ميعاد الرحلة بخمسة عشر يوما وقبل إصدار التأشيرة يخصم نصف قيمة الرحلة للمسافر بعد خصم تذكرة الطيران من السعر، وأقل من خمسة عشر يومًا من تاريخ الرحلة يخصم المبلغ بالكامل .
- الحجز بدءًا من الإثنين (18/12/2023) بأولوية السداد وتسليم جميع الأوراق بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول حتى اكتمال العدد، للاستعلام ت /01095469966  .
 

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