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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن شحاتة يكشف السبب الرئيسي في اكتساح الأهلي للاتحاد بكأس العالم للأندية

الكابتن حسن شحاته
الكابتن حسن شحاته

أشاد الكابتن حسن شحاته المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، بأداء النادي الأهلي أمام نادي اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية والتأهل لنصف نهائي البطولة.

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وأضاف حسن شحاته، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن :"كان في شغل كويس والاهلي جاب ثلاث أهداف حلوين، والاهلي يقدر الوصول إلى نهائي البطولة ، وجمهور النادي الأهلي خلف فريقه في اي مكان والجماهير بتخلي الحجر يتحرك".
وتابع الكابتن حسن شحاته المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، أن المدرب هو الشخص الذي يستطيع تقيم الفريق واللاعبين لانه يرى الأمور والتفاصيل كامله، والنادي الاهلي لا ينقصه اي شيء.

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