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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق: البورصة المصرية تواصل حصد المكاسب بختام تعاملات اليوم

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع قدره 69.32 نقطة بنسبة صعود 0.28% مسجلا مستوى إغلاق عند 24792.14 بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

أضاف خبير أسواق المال ان عمليات الشراء انعكست إيجابا على أداء ودفعه إلى الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم ، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 24800 نقطة.

أوضح  خبير أسواق المال أنه في حالة نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 24800 نقطة والاستقرار أعلاه سوف يتجه إلى اختبار و اختراق مستوى المقاومة الثاني وهو 25000 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 24600 نقطة.

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أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد انه نجح في تحقيق قمة تاريخية جديدة وأغلق مرتفعا بمقدار 84.85 نقطة مسجلا مستوى إغلاق عند مستوى 5450  نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء.

 المستثمرون الأفراد العرب

تابع: اتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية واتجه مؤشر الافراد تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة. 

اسواق المؤسسات المالية الأسهم القيادية المراكز المالية البورصة

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