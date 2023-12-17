سيدات سلة الأهلي| تمارا نادر: الخبرة وتنفيذ التعليمات وراء الفوز ببطولة المنطقة

قالت تمارا نادر، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة إنجاز كبير، وأكدت أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على تحقيق اللقب.

وأبدت تمارا سعادتها البالغة بعد الفوز بنتيجة 70-35 على الجزيرة، في المباراة النهائية التي أقيمت داخل صالة المركز الأولمبي، مشيرة إلى أن خبرات لاعبات الأهلي الكبيرة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت بمثابة كلمة السر في تحقيق الفوز.

وأوضحت تمارا أن الفريق ظهر بمستوى مميز خلال المباراة وكان هو الطرف الأفضل منذ البداية، وهذا ما جعله يفرض أسلوب لعبه طوال أحداث اللقاء.