عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بين الكيماوي وزرع النخاع.. لاعب الزمالك السوهاجي: أحمد ربنا على نعمة الصحة

لاعب الزمالك سعد
لاعب الزمالك سعد محمد

"فيه نِعم أنت مش حاسس بيها بس لو راحت منك هتحس بيها وتتمني رجعوها طبيعي فيه حاجات في حياتك المفروض تحمد ربنا عليها ألف مرة بس أنت مغيب عنها"، بهذه الكلمات المؤثرة بدأ لاعب نادي الزمالك الشاب سعد محمد، المُصاب بسرطان الدم، منشوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأكد ابن مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، أن هناك الكثير من النِعم التي يغفل الإنسان عن شكر الله عليها، ومن بين تلك النِعم نعمة الصحة، حيث أنهك سرطان الدم لاعب الزمالك العشريني في فبراير عام 2018، وظل يُعاني منه لمدة 4 سنوات.

 

عريس الجنة.. قاعة أفراح تنهي حياة شاب صعقا بالكهرباء في سوهاج

أربعيني يشعل النيران بوجه والد زوجته في سوهاج

السرطان يهاجم لاعب الزمالك السوهاجي من جديد

ليعود المرض اللعين من جديد لمطاردة ابن محافظة سوهاج، اقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث أعلن اللاعب سعد محمد، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، أنه سيخضع خلال هذه الأيام إلى إجراء عملية زرع نخاع وأنه في أمس الحاجة للدعاء.

 

واستكمل ابن دار السلام بسوهاج، منشوره على فيسبوك، كاتبًا:" لازم تقوم كل يوم الصبح وأنت في أي وضع شاكر ربنا وحامده على اللي انت فيه، الصحة دي أكبر نعمه ربنا مديهالك وانت مش حاسس بيها انت بتقوم الصبح بتلاقي نفسك مفيش اي حاجه المفروض تروح تعمل عمره وتصلي ليل ونهار لربنا انك بخير ومش تعبان".

 

"الابتلاء قُرب من ربنا سبحانه وتعالى  والحمد لله بس الصحة تاج ومحدش يحس بيه غير العليل المريض احمد ربنا بدل المره عشرة وبدل العشرة ألف وبدل الألف مليون.. والله انك بخير.. احمد ربنا انك شكلك موصلش كأنك عندك مليون سنه في جلسه كيماوي.. وكم الألم اللي المريض بيمر بيه".

 

واختتم لاعب الزمالك العشريني ابن سوهاج، كلماته المؤثرة كاتبًا:" احمد ربنا انك مش بتنام وبتفكر في اي تعب تاني يوم احمد ربنا كتير وانا من وضعي ده بقولك الحمد لله علي اللي أنا فيه وانا احسن من غيري كتير ربنا كبير وليه حكمه في كل شئ ورب الخير لا يأتي إلا بالخير وانا راضي ومؤمن بقضاء ربنا وقدره الحمد لله حمد الشاكرين يارب".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الزمالك لاعب الزمالك سعد محمد السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

موضوعات متعلقة

بعد غلق كوبري أخميم.. سيولة مرورية في الطرق البديلة بسوهاج.. بث مباشر

عريس الجنة.. قاعة أفراح تنهي حياة شاب صعقا بالكهرباء في سوهاج

أكل عيشهم اتفحهم.. نشوب حريق هائل بمجموعة أكشاك تجارية في بسوهاج

أربعيني يشعل النيران بوجه والد زوجته في سوهاج

جامعة سوهاج تواصل ورش مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بكلية الحقوق

أنقذوا ضنايا.. ابنة سوهاج تستغيث: علاج يوسف بـ8 ملايين جنيه| بث مباشر

مصرع خمسيني أسفل قطار "الأقصر/ الإسكندرية" في سوهاج

بينهم سيدتان.. مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بسوهاج

ترشيحاتنا

نصائح مهمة للحصول على درجات عالية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

الصحة العالمية: 70% من الشهداء في قطاع غزة نساء وأطفال

الصحة العالمية: 120 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات رئوية

سر جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة.. تفاصيل

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

أسباب تفوق الأهلي على اتحاد جدة السعودي.. وسر عودة مروان عطية| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

أبرزهم ليلى علوي ولبلبة| نجوم الفن في العرض الأول لفيلم آل شنب.. صور

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ