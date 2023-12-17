بين الكيماوي وزرع النخاع.. لاعب الزمالك السوهاجي: أحمد ربنا على نعمة الصحة

"فيه نِعم أنت مش حاسس بيها بس لو راحت منك هتحس بيها وتتمني رجعوها طبيعي فيه حاجات في حياتك المفروض تحمد ربنا عليها ألف مرة بس أنت مغيب عنها"، بهذه الكلمات المؤثرة بدأ لاعب نادي الزمالك الشاب سعد محمد، المُصاب بسرطان الدم، منشوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد ابن مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، أن هناك الكثير من النِعم التي يغفل الإنسان عن شكر الله عليها، ومن بين تلك النِعم نعمة الصحة، حيث أنهك سرطان الدم لاعب الزمالك العشريني في فبراير عام 2018، وظل يُعاني منه لمدة 4 سنوات.

السرطان يهاجم لاعب الزمالك السوهاجي من جديد

ليعود المرض اللعين من جديد لمطاردة ابن محافظة سوهاج، اقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث أعلن اللاعب سعد محمد، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، أنه سيخضع خلال هذه الأيام إلى إجراء عملية زرع نخاع وأنه في أمس الحاجة للدعاء.

واستكمل ابن دار السلام بسوهاج، منشوره على فيسبوك، كاتبًا:" لازم تقوم كل يوم الصبح وأنت في أي وضع شاكر ربنا وحامده على اللي انت فيه، الصحة دي أكبر نعمه ربنا مديهالك وانت مش حاسس بيها انت بتقوم الصبح بتلاقي نفسك مفيش اي حاجه المفروض تروح تعمل عمره وتصلي ليل ونهار لربنا انك بخير ومش تعبان".

"الابتلاء قُرب من ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله بس الصحة تاج ومحدش يحس بيه غير العليل المريض احمد ربنا بدل المره عشرة وبدل العشرة ألف وبدل الألف مليون.. والله انك بخير.. احمد ربنا انك شكلك موصلش كأنك عندك مليون سنه في جلسه كيماوي.. وكم الألم اللي المريض بيمر بيه".

واختتم لاعب الزمالك العشريني ابن سوهاج، كلماته المؤثرة كاتبًا:" احمد ربنا انك مش بتنام وبتفكر في اي تعب تاني يوم احمد ربنا كتير وانا من وضعي ده بقولك الحمد لله علي اللي أنا فيه وانا احسن من غيري كتير ربنا كبير وليه حكمه في كل شئ ورب الخير لا يأتي إلا بالخير وانا راضي ومؤمن بقضاء ربنا وقدره الحمد لله حمد الشاكرين يارب".