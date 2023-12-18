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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تاريخ مناخي جديد.. 10 نقاط نجح فيها COP28 بشكل استثنائي

صدى البلد

رسخ مؤتمر الأطراف للتغير المناخي  cop28 مكانة دولة الإمارات، مساهمة رئيسية في بناء مستقبل مستدام للبشرية، باتفاق تاريخي، أعلن عنه خلال الجلسة الختامية.

وأظهرت الإمارات حنكة وتميزا في إدارتها لمفاوضات  ونقاشات cop28 لدعم العمل المناخي العالمي، وهو ما ساهم في نجاح المؤتمر بشكل استثنائي.

ونجح مؤتمر cop28 في عدة أمور، أبرزها

1- كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى توافق بين الدول الأطراف

2-مثل COP28 دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف على أرض الإمارات، باتفاق تاريخي 

3- استضافة الإمارات للمؤتمر حققت تغييرا جذريا في آلية وأجندة مؤتمرات الأطراف

4-  نجح COP28 في تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات في مؤتمرات الأطراف القادمة 

5-جمع COP28 أكثر من 83.9 مليار دولار، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي 

6-نجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة 

7-قدم خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استنادا إلى الحقائق العلمية 

8-تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجات للخسائر والأضرار.

9-قدم المؤتمر استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة.

10-عرض المؤتمر أفكار وفعاليات ملهمة عقدت للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف.

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