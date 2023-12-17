إعلامية: كل تفصيلة بالمتحف المصري الكبير بمثابة رسالة خلود لحضارتنا.. فيديو

أجرت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، جولة من داخل المتحف المصري الكبير.

وقالت الإعلامية هبة جلال،: "المتحف المصري الكبير يحكي تاريخ أجدادنا وعظمة ثقافتنا وحضارتنا التي امتدت آلاف السنوات".

وأضافت: "كل تفصيلة في المتحف بمثابة رسالة خلود للحضارة العظيمة التي لن تموت أبدا"، لافته: "هناك نقوش فرعونية تحمل أسماء الملوك، وهي رسالة خلود للملوك بأنهم سيعيشون في تاريخ المصريين إلى الأبد".

وتابعت: "في المتحف توجد تفاصيل كثيرة جدا، وكل تفصيلة تنبض بالتاريخ وتشعرنا بالفخر بأننا مصريون وننتمي إلى هذه الحضارة العظيمة العريقة التي انبهر بها العالم ولم يجد مثيلا لها

وأشارت: "المتحف المصري الكبير أكبر صرح ثقافي في العالم، مشيرًا إلى أنه أحد المشروعات القومية العملاقة التي لها طبيعة خاصة ومرتبطة بهوية المصريين ولهذا رمزية خاصة في قلوب المصريين".

