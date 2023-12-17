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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة|تفاصيل

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، شروط الحصول على شقة بمشروع سكن لكل المصريين بعد بدء التنفيذ في أكتوبر الجديدة.

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وأضافت مي عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن نستعد لتنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه.

وتابعت أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة.

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