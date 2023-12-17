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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأحد، مصرع 3 من مقاتليه على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي بعد الاشتباكات التي حدثت اليوم بين الجانبين.

ونشر حزب الله في بيان له عبر صفحته على تليجرام، أسماء الـ 3 مقاتلين الذين تم مصرعهم اليوم، وهم:

موسى محمد مصطفى جهاد من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

حسن معن سرور علي إبراهيم من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

 حسن موسى الضيقة أسامة من بلدة حزين في البقاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن حزب الله اللبناني أطلق وابلاً من الصواريخ المضادة للدبابات على عدد من نقاط التفتيش والمواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة أن قاعة العروض والثقافة في كيبوتس ساسا في الجليل الأعلى المحتل، تعرضت لقصف بصاروخ مضاد للطائرات.

وأوضحت الصحيفة أنه لم تقع إصابات لكن أضرار جسيمة حدثت في المكان.

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