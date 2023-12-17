ملك جوجل.. كريستيانو يحقق رقما قياسيا جديدا خلال الربع قرن الأخير

يعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ، واحد من أشهر نجوم الساحرة المستديرة عبر التاريخ ، حيث يطل علينا كل فترة ليحطم رقم قياسيا جديدا.

و احتفل رونالدو هذه المرة بتحقيقه رقما قياسيا جديدا لكن خارج الملاعب، حيث نشر كريستيانو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "ممتن لتكريمي كأكثر رياضي يتم البحث عنه في تاريخ محرك البحث جوجل".

وفي إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس محرك البحث "جوجل" منذ إطلاقه عام 1998، عرضت المنصة إعادة سرد لأبرز الأحداث في هذه الفترة.

وكشف محرك البحث الشهير أن كريستيانو رونالدو حقق رقما قياسيا جديدا، كونه الرياضي الأكثر بحثًا عنه خلال ربع قرن ، يليه نجم سباقات الفورمولا وان الألماني مايكل شوماخر، الذي دخل في غيبوبة لعدة سنوات بعد تعرضه لحادث أثناء تزلجه على الجليد في سويسرا عام 2014.

ورغم أن غوغل لم يقدم أرقامًا رسمية، فإن التقارير تشير إلى أن رونالدو تفوق بشكل كبير في عمليات البحث، مقارنة بليونيل ميسي وغيره من نجوم كرة القدم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو هو أيضًا الشخص الذي لديه أكبر عدد من المتابعين على "إنستغرام" في جميع أنحاء العالم، حيث يمتلك 615 مليون متابع، وهو ما يعكس تأثيره داخل وخارج الملعب.

