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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تشكر السعودية على الحفاوة والمساندة.. وتشيد بالروح الرياضية بين الجماهير

صدى البلد

عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية- التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية- عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية. 

وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.

وأكدت البعثة ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.

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