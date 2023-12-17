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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الصحة» في غزة: استشهاد 90 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

مخيم جباليا
مخيم جباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 90 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان، إن حوالي 18800 فلسطيني، 70٪ منهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في غزة بين 7 أكتوبر و 15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيا و135 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

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وأضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

غزة القصف الإسرائيلي الصحة الفلسطينية جباليا

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