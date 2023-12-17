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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأيرلندي: أشعر بقلق بالغ بشأن حريق فندق المهاجرين بقرية روسكاهيل

صدى البلد

أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن 'قلقه العميق' يوم الأحد بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أضرار جنائية في الممتلكات المخصصة لإيواء المهاجرين، بما في ذلك حريق في فندق سابق في مقاطعة غالواي خلال الليل.

قالت الشرطة يوم الأحد إنها تحقق في 'حادث ضرر إجرامي بسبب حريق' وقع في الفندق السابق في قرية روسكاهيل الغربية الصغيرة قبل منتصف ليل السبت بقليل.

وأظهر مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة الوطنية RTE وصحيفة Irish Times ألسنة اللهب تجتاح المبنى، مع تدمير أجزاء من المبنى. وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أحد داخل المبنى في ذلك الوقت.

وذكرت محطة RTE أن المتظاهرين تجمعوا في وقت سابق من يوم السبت لإغلاق مدخل الفندق احتجاجًا على خطط الحكومة لإيواء 70 من طالبي اللجوء هناك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال فارادكار في بيان: 'إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن أضرار جنائية مشتبه بها في عدد من الممتلكات في جميع أنحاء البلاد والتي تم تخصيصها لإيواء أولئك الذين يسعون إلى الحماية الدولية هنا، بما في ذلك مقاطعة غالواي الليلة الماضية'.

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار مقاطعة غالواي Irish Times

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