عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل السلبي.. كلوب: ليفربول سيطر على مانشستر يونايتد وأهدرنا فرصا كثيرة

صدى البلد

قال يورجن كلوب، المدير الفني للنادي ليفربول، تعليقا على تعادل فريقه اليوم مع مانشستر يونايتد "أهدرنا الكثير من الفرص بسبب تسرع اللاعبين.. والجميع شاهد كيف كنا نرغب في الفوز بعدما قدمنا أداءً رائعًا، خاصة في الضغط" .

وكانت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف كلوب "لا أتذكر متى كانت آخر مرة سيطر فيها ليفربول على مانشستر يونايتد مثل اليوم.. لم نستحوذ هكذا في مباراة الفوز 7-0" .

وكان قد بدأت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول، باستحواذ علي الكرة من جانب لاعبي الريدز.

وواصل فريق ليفربول الضغط علي مانشستر يونايتد لاحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة ١٧ شتت دفاع مانشستر يونايتد عرضية خطيرة لا ارنولد قبل وصولها لمهاجم الريدز.

وشهدت الدقيقة، 42 محاولة قوية من محمد صلاح بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في المباراة، لكن الحارس أندري أونانا تصدى لها ببراعة من أسفل يسار مرماه.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

ترشيحاتنا

أفضل هاتفين سامسونج للشباب بسعر قليل في 2023

نصائح مهمة للحصول على درجات عالية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

الصحة العالمية: 70% من الشهداء في قطاع غزة نساء وأطفال

الصحة العالمية: 120 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات رئوية

سر جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة.. تفاصيل

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

أبرزهم ليلى علوي ولبلبة| نجوم الفن في العرض الأول لفيلم آل شنب.. صور

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ