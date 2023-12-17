بعد التعادل السلبي.. كلوب: ليفربول سيطر على مانشستر يونايتد وأهدرنا فرصا كثيرة

قال يورجن كلوب، المدير الفني للنادي ليفربول، تعليقا على تعادل فريقه اليوم مع مانشستر يونايتد "أهدرنا الكثير من الفرص بسبب تسرع اللاعبين.. والجميع شاهد كيف كنا نرغب في الفوز بعدما قدمنا أداءً رائعًا، خاصة في الضغط" .

وكانت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف كلوب "لا أتذكر متى كانت آخر مرة سيطر فيها ليفربول على مانشستر يونايتد مثل اليوم.. لم نستحوذ هكذا في مباراة الفوز 7-0" .

وكان قد بدأت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول، باستحواذ علي الكرة من جانب لاعبي الريدز.

وواصل فريق ليفربول الضغط علي مانشستر يونايتد لاحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة ١٧ شتت دفاع مانشستر يونايتد عرضية خطيرة لا ارنولد قبل وصولها لمهاجم الريدز.

وشهدت الدقيقة، 42 محاولة قوية من محمد صلاح بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في المباراة، لكن الحارس أندري أونانا تصدى لها ببراعة من أسفل يسار مرماه.