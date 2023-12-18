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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اكسب صحتك .. مبادرة لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

و كشفت جامعة حلوان ان المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التي  يحتاجها الجسم.

كما أعلنت  الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت الجامعة انه علي راغبي الانضمام للمبادرة التسجيل من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

وقد شهدت كلية التمريض بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي العلمي الثالث تحت عنوان « نحو مستقبل تمريضي مستدام: تمكين ممرضين الغد في التعليم والممارسات والبحث العلمي » تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صفاء صلاح عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وتمت مشاركة 16 كلية من كليات التمريض الحكومية والخاصة والأهلية، وتناول المؤتمر عدة  محاور منها   الاستدامة في مهنة التمريض و تمكين ممرضات الغد نحو تعزيز ممارسات الرعاية الصحية المستدامة والتأكيد على الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض و تشجيع الباحثين في مجال التمريض على دمج الممارسات المستدامة في مجال الرعاية الصحية واحتضان التقدم التكنولوجي وتعزيز ثقافة الاستدامة في مهنة التمريض.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن كلية التمريض تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة  لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع

تمت فعاليات المؤتمر تحت إشراف الدكتورة لمياء إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ كل من الدكتورة انتصار فتوح، الدكتورة عزة عبد السميع سكرتيري المؤتمر، الدكتورة دعاء شحتة والدكتورة صفاء رمضان مقرر المؤتمر وكل من الدكتورة سارة جلال والدكتورة ايناس إبراهيم عباس منسقي المؤتمر والدكتورة علياء عزالدين منسق عام الأنشطة الطلابية ، وعبد الله يحيي مدير رعاية الشباب.

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ورش العمل التغذية السليمة النشاط البدني

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