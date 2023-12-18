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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من النيابة بشأن شخصين لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة مقيمان بمحافظة دمياط حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة .

واعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى ، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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