رفعت رشاد: حياة كريمة تعتبر مبادرة القرن لحجمها الضخم وتأثيرها الإيجابي

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة حياة كريمة، هي عنوان لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري في المناطق الفقيرة، وخاصة القرى المحرومة، مشيرا إلى أن المبادرة نفسها تتكلف نحو تريليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تتم على مراحل، أولا القرى التي بلغت نسبة الفقر فيها 70%، وثانيا تكون النسبة فيها بين 70% و50%، وهكذا؛ لخلق مجتمعات جديدة في مناطق حرمت من الفرص.

وأوضح أن هذه القرى والمجتمعات أصبح هناك فارقا بينها وبين القرى الأخرى التي لم تمتد إليها المبادرة بعد على مستوى الخدمات والبنى التحتية.

مبادرة القرن

أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر مبادرة القرن؛ بسبب حجمها الضخم وتأثيرها الإيجابي، لأنها تتطرق إلى مجالات لم تكون موجودة من قبل، وتتشارك فيها قطاعات ضخمة لتمويلها مثل العمل الأهلي والقطاع الخاص والحكومة، ونسبة الشباب المتطوع لتنفيذ البرامج هي نسبة كبيرة وكلهم شباب متطوع.