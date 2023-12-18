نصر سالم: ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على قناة السويس مستقبلا

قال اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع السابق، إن ما يحدث في البحر الأحمر من توتر بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك ما حذرت منه مصر منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن مصر حذرت من خروج الأمور عن السيطرة في حال استمرار الحرب، وبالفعل بدأ الحوثيون في التعرض للمصالح الإسرائيلية.



واسترسل: ضغط صهيوني على شركات التأمين لتغيير مجرى الملاحة البحرية ليتدخل العالم كله لتأمين السفن الإسرائيلية وللضغط على الحوثيين.



وأوضح أن الحوثيين يستهدفون المصالح الإسرائيلية دون التعرض لبقية الملاحة في البحر الأحمر مشيراً أن ما يحدث على المدى البعيد سيؤثر على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس لكن إلى الآن لم تتأثر شركات الملاحة والنقل البحري.