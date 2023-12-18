السفير مصطفي الشربيني يحاضر عن المعايير الدولية للاستدامة والبصمة الكربونية في ليبيا

عقدت كلية الموارد الطبيعية بجامعة الجفرة بدولة ليبيا الشقيقة، محاضرتين علميتين، حضرها عدد من عمداء الكليات ووكلاء الشؤون العلمية بالكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة والخريجين.

واستهل افتتاح المحاضرتين، بكلمة لعميد كلية الموارد الطبيعية،الدكتور أحمد الأشلم، والذي رحب فيها بالمحاضرين والضيوف الكرام مشيرا بأن هذا الانشطة العلمية تساهم بشكل كبير في تحقيق الاهداف المنشودة للكلية.

وألقى وكيل الشؤون العلمية بكلية الموارد الطبيعية، علي ويدان، كلمة تعريفية بتأسيس كلية الموارد والاقسام التي تحويها الكلية والانشطة العلمية التي تقوم بها الاقسام العلمية والادارية بالكلية مثمنا الجهود المبذولة من قبل المحاضرين لتحملهم عناء السفر وجهودهم في تقديم المعلومات العلمية للطلبة واعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة الحاضرين.

وألقى المحاضرة الأولى الدكتور أحمد الصاوي الشريف، رئيس منظمة الطاقات المتجددة والتي كانت تحت عنوان محاضرة مشروع الحزام والاخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما ألقى المحاضرة الثانية، السفير الدكتور مصطفى الشربينى، رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية و الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ تحت عنوان "البصمة الكربونية ودورها في تقليل التغيرات المناخية" وقد شارك الحضور في ختام المحاضرات بحلقة نقاش تبادلو فيها وجهات النظر العلمية وطرحت اسئلة اجاب عنها المحاضرين

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