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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

صدى البلد

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذى عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة.


 

وشاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام اطلالتها على السجادة الحمراء..


 

وتالقت نسرين طافش بفستان اسود قطيفة محتشم وهو ما جعل إطلالتها بسيطة .


 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.


 


 

ومن أبرز نجوم الفيلم الذى حرصوا على الحضور ، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.


 


 


 

وتدور أحداث فيلم “ال شنب” فى إطار كوميدي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم.

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IMG_4134
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الفنانة نسرين طافش الفنانة نسرين فعاليات مهرجان الجونة نسرين طافش

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