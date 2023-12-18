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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صندوق التنمية الحضرية: لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكن

التنمية الحضرية
التنمية الحضرية

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.


وتابع قائلا: "مافيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالايجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود"، مواصلا: " عندما  حولنا أنفسنا لاسم صندوق ق التنمية الحضارية قعدنا نفكر كيف نقدم غسكان متميز لكل المواطنين وليس في مجتمعات عمرانية جديدة بل داخل عواصم المحافظات استهدفنا التطوير داخل المدن لان  الناس قعدت  تقول بتعملوا مشرعات  حلوة في المدن الجديدة لكن أنا عاوز ابقى موجودة في قلب محافظتي الي فيها  وشغفي وطفولتي  عشان كده  بنتميز في ده".


وعن  الأراضي  التي حصلوا عليها داخل المحافظات قال: "حققنا المعادلة  المستحيلة في ضوء أراضي المدن القديمة حيث كانت تضم عمران غير متوافق مكنش ينفع يبقى فيه مصنع داخل السكن بدلنا الي شغال   بغير الشغال بالإضافة إلى الجيوب الزراعية غير المستغلة وفيه أماكن فاضية وبعض الجهات المركزية التي لها قطع أراضي متميزة غير مستغلة ".


وتابع في لقاء  عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: “المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%”.


وأردف: "طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات. في  القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم".

 

وأشار: "أقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا. كما يوجد  خدمات وملاعب و"جيم" ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها"، مضيفا: “يتم مراعاة طبيعة المنطقة الموجودة فيها.في الوحدات السكنية  وأن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها.. ونقدم خدمة ما بعد البيع.  وأن الصندوق سيضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية”.

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