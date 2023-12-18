الطريقة مش حلوة.. كواليس استقالة رئيس جهاز اليد من نادي الزمالك

قال حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، إنه استقال من منصبه بالقلعة البيضاء، بعد استعانة مجلس الإدارة، بأشخاص في الجهاز الفني للفريق، ليس على وفاق معهم.

وأضاف الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ مجلس الإدارة بالاستقالة من منصبه وأبلغ إدارة مجلس الزمالك بذلك، موضحًا أن كل ما يتردد عن صدور قرار بإقالته لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه طالب مجلس الزمالك، في استقالته، بالحصول على 2 مليون جنيه دفعهم من جيبه الخاص كمستحقات للإسبانى ماتيو مدرب الفريق السابق، مشددًا أن المجلس كان يخطط لرحيله من قبل الانتخابات الماضية في شهر أكتوبر.

وأوضح أنه رحل عن الزمالك بطريقة لم تكن جيدة، خاصة وأنه لم تكن في نيته التقدم باستقالته، إلا أن التعامل أجبره على استقالته بعد لقاء مع حسين لبيب الذي عرض عليه تولي منصب مدير النشاط الاجتماعي فى الزمالك، لكنه رفضه.

واختتم عبد الباري، تصريحاته «لست محسوبًا على مجلس الزمالك، وأحمد رمضان هتلر مدرب يد الزمالك قال لي نصًا دول مهمشينك، وقولت له دول مش شايفيني ولا معتبريني موجود أصلًا».