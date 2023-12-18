عمرو أنور: الانجاز الجديد أكبر حافز للاعبي الأهلي

قال عمرو أنور نجم النادي الأهلي السابق، إن الأهلي اعتاد دائمًا اللعب على الفوز ولو كانت مباراة ودية، وهو ما يعني أنه سيواجه فلومينينسي البرازيلي، بغرض الفوز ولا بديل عن ذلك.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة فلومينينسي، لن تكون صعبة، في ظل قوة المنافس، فضلًا عن رغبته في التأهل هو الآخر إلى نهائي المونديال.

وأشار إلى أن الأهلي سيواجه فلومينينسي، وسط إجهاد بعد مباراة صعبة خاضها أمام اتحاد جدة، على عكس المنافس الذي سيخوض اللقاء بأريحية، لخوضه أول مباراة في البطولة، وهو ما يعني أفضليته من الناحية البدنية.

وشدد على أن الأهلي رغبته قوية في التأهل إلى نهائي المونديال، لكونه لم يصل لهذه المباراة من قبل، مؤكدًا أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، لن يجري تغييرات عديدة على التشكيل الذي واجه به اتحاد جدة.

واختتم تصريحاته، بأنه يتوقع تغيير أو اثنين على الأكثر، بعدم البدء بمحمد هاني في الجبهة اليمنى، فضلًا عن البدء بأليو ديانج بدلًا من أحمد نبيل كوكا، متمنيًا فوز الأهلي في المباراة المرتقبة، التي وصف توقعها بـ«المستحيل».