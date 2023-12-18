محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، شارك في المران بشكل كامل مع مشاركة الجنوب افريقي بيرسي تاو أيضًا.

وتابع شوقي خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حضور الجماهير للتدريبات كان مفاجئ وتم التواصل مع فيفا وتم السماح لهم بالحضور، وأشعلوا حماس اللاعبين".

وأضاف محمود شوقي: "محمد الشناوي نال إشادة كبيرة من الجماهير، كما تم توجيه التحية إلى كولر والإشادة به، الذي حرص على الذهاب إليهم لرد التحية وسؤالهم عن حضورهم في مباراة الغد، ليؤكدوا الحضور ويرد عليهم بالاطمئنان بوجودهم".

واستطرد رئيس تحرير برنامج "+90": "لم يتغير أي شئ داخل معسكر الأهلي سواء قبل مباراة الاتحاد أو عبوره، والجميع لديه هدف واحد فقط وهو الوصول إلى المباراة النهائية، والمعسكر يشبه الثكنة العسكرية، وهناك حماس شديد للاعبين من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق، والجلسات بين اللاعبين مستمرة للتأكيد على الهدف بالمنافسة على اللقب".

وقال محمود شوقي: "الخطيب تحدث مع اللاعبين وأكد تمسكه بضرورة تحقيق الحلم وأكد لهم أن عبور اتحاد جدة دافع لعبور فلومينينسي البرازيلي، وضرورة إسعاد الجماهير".

وعن زيارة حسن حمدي قال: "حسن حمدي هو من تواصل مع محمود الخطيب لرغبته في حضور المران، وصنع حالة من التفاؤل والبهجة وتحدث مع اللاعبين على أهمية الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأردف محمود شوقي: "صورة حسن حمدي مع إمام عاشور دليل على أن احاديث رفضه الصفقة غير صحيحة، ورئيس النادي الأسبق طالب اللاعب بالتركيز في المرحلة المقبلة والتعاون مع زملائه ومواصلة التألق مع الفريق".

وزاد: "هناك حالة ارتياح شديد داخل معسكر النادي الأهلي، بتعيين البولندي سيمون مارسينياك حكمًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في ظل أنه معروف بخبراته الكبيرة".

واختتم محمود شوقي: "سيكون من الصعب إجراء تبديل في التشكيل عن مباراة اتحاد جدة السعودي، ولكن أفشة قد يدخل بعد تألقه الشديد في التدريبات".