عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

صدى البلد

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، شارك في المران بشكل كامل مع مشاركة الجنوب افريقي بيرسي تاو أيضًا.

وتابع شوقي خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حضور الجماهير للتدريبات كان مفاجئ وتم التواصل مع فيفا وتم السماح لهم بالحضور، وأشعلوا حماس اللاعبين".

وأضاف محمود شوقي: "محمد الشناوي نال إشادة كبيرة من الجماهير، كما تم توجيه التحية إلى كولر والإشادة به، الذي حرص على الذهاب إليهم لرد التحية وسؤالهم عن حضورهم في مباراة الغد، ليؤكدوا الحضور ويرد عليهم بالاطمئنان بوجودهم".

واستطرد رئيس تحرير برنامج "+90": "لم يتغير أي شئ داخل معسكر الأهلي سواء قبل مباراة الاتحاد أو عبوره، والجميع لديه هدف واحد فقط وهو الوصول إلى المباراة النهائية، والمعسكر يشبه الثكنة العسكرية، وهناك حماس شديد للاعبين من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق، والجلسات بين اللاعبين مستمرة للتأكيد على الهدف بالمنافسة على اللقب".

وقال محمود شوقي: "الخطيب تحدث مع اللاعبين وأكد تمسكه بضرورة تحقيق الحلم وأكد لهم أن عبور اتحاد جدة دافع لعبور فلومينينسي البرازيلي، وضرورة إسعاد الجماهير".

وعن زيارة حسن حمدي قال: "حسن حمدي هو من تواصل مع محمود الخطيب لرغبته في حضور المران، وصنع حالة من التفاؤل والبهجة وتحدث مع اللاعبين على أهمية الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأردف محمود شوقي: "صورة حسن حمدي مع إمام عاشور دليل على أن احاديث رفضه الصفقة غير صحيحة، ورئيس النادي الأسبق طالب اللاعب بالتركيز في المرحلة المقبلة والتعاون مع زملائه ومواصلة التألق مع الفريق".

وزاد: "هناك حالة ارتياح شديد داخل معسكر النادي الأهلي، بتعيين البولندي سيمون مارسينياك حكمًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في ظل أنه معروف بخبراته الكبيرة".

واختتم محمود شوقي: "سيكون من الصعب إجراء تبديل في التشكيل عن مباراة اتحاد جدة السعودي، ولكن أفشة قد يدخل بعد تألقه الشديد في التدريبات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

ترشيحاتنا

مفاجأة.. العثور على أجهزة تنصت في مكتب قائد الجيش الأوكراني

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

لهذا السبب.. إيقاف جديد للقيد داخل نادي الزمالك

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

ثورة البشرات.. كيف واجه المسلمون في اسبانيا التحولات الدينية الإجبارية..تفاصيل تاريخية مدهشة

العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ