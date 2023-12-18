طارق قنديل : نثق في قدرات اللاعبين ونطمح لأبعد نقطة في المونديال

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ثقته في قدرات لاعبي الفريق قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: " لاعبي الفريق معزولين تماما وهناك أجواء إيجابية للغاية ، والكابتن محمود الخطيب استقبل اللاعبين وشجعهم على كتابة تاريخ جديد للأهلي والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.



وأوضح : نشارك في حدث مهم وطموحنا كبير للغاية في محفل عالمي، والكابتن الخطيب حريص على الاهتمام بكل التفاصيل ويمنح اللاعبين دوافع كبيرة، ونثق بشدة في الفريق وننتظر التوفيق للوصول إلى النهائي خاصةً أن الأهلي يمثل افريقيا والعرب في المونديال.



وأشار إلى أن الأهلي يمنح ثقة كبيرة في الجهاز الفني ويتفهم ظروف الإجهاد والمتغيرات العديدة مثل التوفيق وغيره، وهناك نجاحات كبيرة تحققت تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني ونساند بقوة من أجل تحقيق البطولات لإسعاد الجماهير.