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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي : الحضري لم يقتنع بإصابته بفيروس كورونا وايهاب جلال تعرض للظلم

صدى البلد

قال محمد شوقي نجم الكرة المصرية السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي 
إن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب السابق لم يكن مقتنعا بأنه مصاب بفيروس كورونا قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢، خلال فترة عملهم سويا تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.


وأوضح خلال عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: إن كيروش حقق نجاحات كبيرة قياسا بالظروف الراهنة وقتها، وإن المنتخب ذهب الى كأس الأمم الأفريقية بقائمة ضمت ١٤ لاعبا يشاركون بالبطولة لأول مرة في بطولة مجمعة خارج مصر.


وأضاف : ايهاب جلال تعرض لظلم كبير .. لم يكن ممكنا أن يرفض تدريب منتخب مصر، وهناك عوامل عديدة تسببت في التأثير على تجربته.

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محمد شوقي : الحضري لم يقتنع بإصابته بفيروس كورونا وايهاب جلال تعرض للظلم


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